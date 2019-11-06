133 преступления раскрыли полицейские Пскова в октябре

13:43, 06 ноября 2019, ПАИ

В октябре в Пскове полицейские раскрыли 133 преступления. Всего их за прошлый месяц произошло 181, в том числе два разбоя, одно убийство и 59 краж. Об этом заявил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин в ходе общегородского итогового совещания по итогам октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Сергей Сурин также отметил, что основную часть краж мошенники совершали дистанционно. Речь идёт о случаях, когда неизвестные лица представляются по телефону сотрудниками служб безопасности банков, а затем обманным путём узнают реквизиты карт псковичей, и похищают оттуда средства.

По словам начальника городской полиции, среди пострадавших от таких мошенников есть как пенсионеры, так и сотрудники государственных и муниципальных учреждений. Сергей Сурин подчеркнул, что сотрудники служб безопасности банков никогда не звонят своим клиентам, а в случае возникновения каких-либо проблем приглашают граждан посетить офис.