0
12:10
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
10:40
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
10:03
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
09:13
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
22:42
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
20:37
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
18:55
Ростехнадзор о своей работе в Псковской области, о «регуляторной гильотине» и наказаниях
Еще новости
Общество

133 преступления раскрыли полицейские Пскова в октябре

В октябре в Пскове полицейские раскрыли 133 преступления. Всего их за прошлый месяц произошло 181, в том числе два разбоя, одно убийство и 59 краж. Об этом заявил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин в ходе общегородского итогового совещания по итогам октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Сергей Сурин также отметил, что основную часть краж мошенники совершали дистанционно. Речь идёт о случаях, когда неизвестные лица представляются по телефону сотрудниками служб безопасности банков, а затем обманным путём узнают реквизиты карт псковичей, и похищают оттуда средства.

По словам начальника городской полиции, среди пострадавших от таких мошенников есть как пенсионеры, так и сотрудники государственных и муниципальных учреждений. Сергей Сурин подчеркнул, что сотрудники служб безопасности банков никогда не звонят своим клиентам, а в случае возникновения каких-либо проблем приглашают граждан посетить офис.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
06 ноября 2019
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
06 ноября 2019
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
06 ноября 2019
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
06 ноября 2019
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
05 ноября 2019
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
05 ноября 2019
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
05 ноября 2019
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта
05 ноября 2019
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта

Идет загрузка...