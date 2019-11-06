Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября

13:25, 06 ноября 2019, ПАИ

7 ноября состоятся похороны супругов Глеба и Марии Долженко, которые погибли в результате ДТП 3 ноября. Как сообщают в социальных сетях близкие семьи, отпевание состоится в 10:00 в церкви Богоявления Господня с Запсковья (улица Герцена, дом 7), похоронят супругов на Крестовском кладбище.

Авария произошла на трассе Санкт-Петербург - Псков. Автомобиль Hyundai, за рулём которого находился Глеб Долженко, выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз DAF. По некоторым данным, водителю Hyundai стало плохо.

Супруги Долженко погибли на месте. Три их дочери получили тяжёлые травмы: у 8-летней девочки диагностированы автотравма и переломы рёбер грудного отдела, у 14-летней – автотравма, переломы свода черепа и костно-лицевого скелета, а у 17-летней – ушибы темени. По данным на 5 ноября, две девочки вышли из комы, третья - введена в искусственную кому и находится на вентиляции легких.

Как отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, девочкам оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии, за ними пристально наблюдают специалисты.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручить решить вопрос об оказании адресной помощи пострадавшим сёстрам.

Также в социальных сетях ведётся сбор средств в помощь девочкам и их бабушке.