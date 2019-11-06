0
13:25
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
22:42
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
13:47
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
20:17
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
13:12
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом
11:18
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
19:51
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней
Еще новости
Происшествия

Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября

7 ноября состоятся похороны супругов Глеба и Марии Долженко, которые погибли в результате ДТП 3 ноября. Как сообщают в социальных сетях близкие семьи, отпевание состоится в 10:00 в церкви Богоявления Господня с Запсковья (улица Герцена, дом 7), похоронят супругов на Крестовском кладбище.

Авария произошла на трассе Санкт-Петербург - Псков. Автомобиль Hyundai, за рулём которого находился Глеб Долженко, выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз DAF. По некоторым данным, водителю Hyundai стало плохо.

Супруги Долженко погибли на месте. Три их дочери получили тяжёлые травмы: у 8-летней девочки диагностированы автотравма и переломы рёбер грудного отдела, у 14-летней – автотравма, переломы свода черепа и костно-лицевого скелета, а у 17-летней – ушибы темени. По данным на 5 ноября, две девочки вышли из комы, третья - введена в искусственную кому и находится на вентиляции легких.

Как отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, девочкам оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии, за ними пристально наблюдают специалисты.  

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручить решить вопрос об оказании адресной помощи пострадавшим сёстрам.

Также в социальных сетях ведётся  сбор средств в помощь девочкам и их бабушке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
06 ноября 2019
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
05 ноября 2019
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
05 ноября 2019
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
03 ноября 2019
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом
03 ноября 2019
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом 1
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
03 ноября 2019
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней
01 ноября 2019
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней 4
Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку
30 октября 2019
Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку

Идет загрузка...