Псковские иконы XVI века оцифруют

15:25, 06 ноября 2019, ПАИ

Псковские иконы XVI века, которые хранятся в Серпуховском историко-художественном музее в Московской области, оцифруют с помощью комплекса бесконтактного высококачественного сканирования. Об этом сообщает портал spbit.ru со ссылкой на главного хранителя фондов музея Татьяну Быкову.

По её словам, с помощью нового оборудования будут оцифрованы уникальные псковские иконы середины XVI века «Троица Ветхозаветная», «Введение во Храм» и «Вознесение», а также книга «Толкование на Апокалипсис Андрея Кесарийского» (конец XVIII века) и крест напрестольный (Греция, Афон, около 1627 года).

«Такие работы будут проводиться в отношении предметов практически всех коллекций музея - «Живопись», «Графика», «Документы», «Фотографии», «Редкая книга», «Ткани», «Археология», «Древнерусская живопись», коллекций прикладного и народного искусства, которые подходят по весу и размеру к техническим возможностям сканера», - рассказала главный хранитель фондов Татьяна Быкова.

Серпуховский историко-художественный музей был основан в 1918 году. Сегодня в его коллекции насчитывается более 40 тыс. экспонатов, в том числе уникальные предметы древнерусского искусства, западноевропейской и русской живописи, графики, скульптуры, уникальные материалы по истории края.