Киноновинки: что смотреть с 14 по 20 июля

19:45, 13 июля 2025, ПАИ

Новые приключения ждут на большом экране и стриминговых площадках. Каждую неделю открывается дверь в мир захватывающих историй и невероятных открытий. Псковское агентство информации собрало самые интересные киноновинки.

В центре истории – молодой Энеко, которому предстоит пройти путь от наследника престола до истинного правителя. После загадочного исчезновения отца и священного сокровища он отправляется в опасное путешествие, сопровождаемый загадочной Ирати. Их путь лежит через мистический лес, где, согласно древним сказаниям, всё, что имеет имя, – существует. Фильм «Легенда о великанах» в кино с 17 июля.

В удивительном мире, где реальность переплетается с волшебством, живёт юная Лея – весёлая и немного неуклюжая девочка, чьё сердце полно доброты и отваги. От мудрой бабушки Лея унаследовала магический дар, который открывает двери в мир невероятных приключений. Ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие, чтобы разыскать удивительных существ, сбежавших из древнего заколдованного свитка. Мультфильм «Лея и волшебная карта» в кино с 17 июля.

Представьте себе мир, где грань между реальностью и виртуальным пространством стирается настолько, что сознание человека может путешествовать по гаджетам. Именно в такой фантастической реальности оказывается молодой программист Гриша, чей гениальный ум создал нечто невероятное – нейросеть, способную переселять сознание в умные устройства. Фильм «Нейробатя» в кино с 17 июля.

Лондон, 1946 год. В самом сердце этого мрачного, но прекрасного города находится необычный книжный магазин, принадлежащий загадочному Габриэлу Буку. Для Габриэла, детектива-любителя, каждое преступление – это литературная загадка, а старинные книги на полках его магазина становятся бесценными помощниками в поисках истины. Сериал «Книжный» на платформе U&Drama с 16 июля.

Россия, 1990-е годы. Время перемен, надежд и разочарований. В центре повествования – история Руслана, молодого человека, чья судьба становится отражением целой эпохи. Его путь – это путешествие через тернии жизни к свету, через тьму к надежде. Сериал рассказывает о поколении, оказавшемся на стыке эпох, когда старые ценности рушились, а новые ещё не успели сформироваться. Сериал «Путешествие на солнце и обратно» на платформе Start с 16 июля.

Бейли Конклин стоит на пороге взрослой жизни. Окончив третий курс колледжа, она предвкушает очередное лето в Казинс – месте, где каждый закат напоминает о незабываемых моментах прошлого. Рядом с ней – Джереми, человек, ставший её душой и сердцем. Но судьба готовит ей новое испытание: возвращение Конрада – её первой любви. Сериал «Этим летом я стала красивой» на платформе Prime Video с 17 июля.