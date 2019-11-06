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Общество

Движение транспорта частично перекроют в Великих Луках 7 ноября

7 ноября в Великих Луках будет перекрыто движение транспорта на отдельных участках городских дорог, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников демонстрации на время её проведения. Проезжую часть перекроют от перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина (от дома № 48 по проспекту Ленина) до перекрёстка проспекта Ленина и улицы Пионерской с 10:00 до фактического окончания демонстрации. На том же участке будут запрещены парковка и стоянка транспорта с 7:00.

В качестве объезда определены проспект Гагарина, улицы Дьяконова, Зверева, Некрасова, Карла Либкнехта. Водителей просят заранее продумать маршрут движения.

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