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Псковский предприниматель Юрий Гуков приговорен к 11 годам колонии за мошенничество

Предприниматель Юрий Гуков проведет 11 лет в колонии общего режима за мошенничество в крупном размере, сообщила Псковскому агентству информации пресс-секретарь Псковского городского суда Юлия Пронь.

Она уточнила, что в деле было три эпизода, один из которых - законченная мошенническая схема, второй – попытка совершения аналогичного преступления. Третий касался иска прокуратуры по возвращению суммы НДС  

В 2015 году руководитель ООО «Торговый дом «Кутекром» Юрий Гуков предложил реализовать в Пскове проект создания крупного деревообрабатывающего предприятия, заявку поддержал Совет по инвестициям при администрации региона. Однако позже спецслужбам стало известно, что Юрий Гуков не собирался строить завод, в октябре 2016 года в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 – части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В деле также фигурировала экс-председатель госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды Псковской области Наталья Вдовина. По данным служебной проверки, она сокрыла факты конфликта интересов при сопровождении инвестиционного проекта, которым руководил её бывший работодатель Юрий Гуков. Договоры аренды лесных участков, находящихся в госсобственности, были заключены задним числом. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела в отношении Юрия Гукова было установлено, что к заявке инвестора для подтверждения наличия собственных и привлекаемых для реализации проекта средств прилагались поддельные документы.

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