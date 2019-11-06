0
17:16
Глава Лавровской волости номинирован на «Народное признание-2019»
16:25
Центр реабилитации «особенных» детей заработал в Пскове
14:47
Депутаты Псковской гордумы побывали в школах и детсадах, которые получили сэкономленные ими деньги
12:10
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
10:40
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
10:03
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
09:13
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
Еще новости
Общество

Судебный иск работавшего в кампусе ПсковГУ подрядчика рассмотрят 12 ноября

Фото Дарьи Хватковой

12 ноября в 15:30 арбитражный суд Псковской области рассмотрит иск ООО «ОпрСтрой» - подрядчика, строившего студенческий кампус, - против вуза. Как сообщается на сайте арбитражного суда Псковской области, в иске организация отмечает, что считает незаконным расторжение контракта, решение о котором ПсковГУ принял в августе.

Кроме того, «ОпрСтрой» попросил суд запретить вести работы на объекте новому подрядчику – управление строительства ФСИН по Северо-Кавказскому федеральному округу, – с которым ПсковГУ заключил контракт по достройке кампуса. Сумма контракта – 258,7 млн рублей. Однако в этом суд отказал бывшему застройщику.

В документе отмечается, что с позиции суда «ОпрСтрой» не доказал наличие обстоятельств, с которыми закон связывает применение обеспечительных мер, кроме того, не доказал разумность и обоснованность принятия обеспечительных мер, а также не представил подтверждений того, что данная мера соответствует предмету и основанию иска.

В связи с этим суд отказал организации «ОпрСтрой» в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер.

По мнению представителей ПсковГУ, договор с организацией «ОпрСтрой» расторгнут в связи с тем, что подрядчик сорвал сроки сдачи студенческого городка. Контракт же с новым подрядчиком - управление строительства ФСИН по Северо-Кавказскому федеральному округу – ПсковГУ заключило в сентябре. Эта организация должна будет достроить кампус.

Под кампус ПсковГУ перестраивается здание гостиницы «Интурист». Его в 2016 году выкупило Минобрнауки РФ. На этот проект правительство выделило около 450 млн рублей. Кампус будет включать в себя общежитие на 334 места, концертный зал, спортивные зоны, студенческое кафе и другие объекты. Проект находится на особом контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства науки и высшего образования РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Лавровской волости номинирован на «Народное признание-2019»
06 ноября 2019
Глава Лавровской волости номинирован на «Народное признание-2019» 1
Депутаты Псковской гордумы побывали в школах и детсадах, которые получили сэкономленные ими деньги
06 ноября 2019
Депутаты Псковской гордумы побывали в школах и детсадах, которые получили сэкономленные ими деньги
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
06 ноября 2019
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
06 ноября 2019
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
06 ноября 2019
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
06 ноября 2019
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
05 ноября 2019
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
05 ноября 2019
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании

Идет загрузка...