Судебный иск работавшего в кампусе ПсковГУ подрядчика рассмотрят 12 ноября

17:55, 06 ноября 2019, ПАИ

12 ноября в 15:30 арбитражный суд Псковской области рассмотрит иск ООО «ОпрСтрой» - подрядчика, строившего студенческий кампус, - против вуза. Как сообщается на сайте арбитражного суда Псковской области, в иске организация отмечает, что считает незаконным расторжение контракта, решение о котором ПсковГУ принял в августе.

Кроме того, «ОпрСтрой» попросил суд запретить вести работы на объекте новому подрядчику – управление строительства ФСИН по Северо-Кавказскому федеральному округу, – с которым ПсковГУ заключил контракт по достройке кампуса. Сумма контракта – 258,7 млн рублей. Однако в этом суд отказал бывшему застройщику.

В документе отмечается, что с позиции суда «ОпрСтрой» не доказал наличие обстоятельств, с которыми закон связывает применение обеспечительных мер, кроме того, не доказал разумность и обоснованность принятия обеспечительных мер, а также не представил подтверждений того, что данная мера соответствует предмету и основанию иска.

В связи с этим суд отказал организации «ОпрСтрой» в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер.

По мнению представителей ПсковГУ, договор с организацией «ОпрСтрой» расторгнут в связи с тем, что подрядчик сорвал сроки сдачи студенческого городка. Контракт же с новым подрядчиком - управление строительства ФСИН по Северо-Кавказскому федеральному округу – ПсковГУ заключило в сентябре. Эта организация должна будет достроить кампус.

Под кампус ПсковГУ перестраивается здание гостиницы «Интурист». Его в 2016 году выкупило Минобрнауки РФ. На этот проект правительство выделило около 450 млн рублей. Кампус будет включать в себя общежитие на 334 места, концертный зал, спортивные зоны, студенческое кафе и другие объекты. Проект находится на особом контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства науки и высшего образования РФ.