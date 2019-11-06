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На границе Эстонии и Псковской области задержан автомобиль с оружием

На эстонско-российской границе на погранпункте Лухамаа (со стороны Псковской области - Шумилкино) в автомобиле с российскими номерами обнаружены оружие и патроны. Как сообщает издание Postimees со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны, пока неизвестно, настоящие ли они. 

Автомобиль прибыл в пограничный пункт 5 ноября в 12:40. Патроны и оружие у владельца машины конфисковали и отправили на экспертизу.

После первичных следственных действий водителя отпустили.

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