Ганзейская комиссия высоко оценила псковскую Ганзу

22:38, 06 ноября 2019, ПАИ

Осенняя комиссия международного Ганзейского союза дала высокую оценку прошедшим в Пскове 39-ым международным Ганзейским дням Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на газету «Псковские новости».

Заседание комиссии состоялось в немецком городе Брилоне, где планируется провести 40-е Международные Ганзейские дни. От псковской делегации с докладом выступал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, который подвёл итоги Ганзейских дней в Пскове. В частности, он рассказал о подготовке мероприятия и его проведении.

По словам Павла Волкова, Псков готовился к международному празднику несколько лет, причем в этом ему помогали как городские и областные власти, так и федеральные. В частности, указом президента России Владимира Путина от 5 декабря 2014 года 39-ым международным Ганзейским дням в Пскове был придан федеральный статус. После этого были созданы федеральный и региональный оргкомитеты под руководством вице-премьера Ольги Голодец и главы региона Михаила Ведерникова. Эти оргкомитеты и занимались подготовкой Ганзы.

Павел Волков также отметил, что во время празднования Ганзейских дней в Пскове в мероприятии поучаствовали 89 ганзейских городов из 14 стран. Официально были зарегистрированы 1 тысяча 864 участника, из них 1 тысяча 100 - делегатов.

По его словам, во время Ганзейских дней в Пскове работали 14 сценических площадок, а участниками культурной программы стали 115 творческих коллективов. Например, на церемонии открытия псковской Ганзы выступил детский сводный хор, который состоял из 600 участников из более 10 регионов России и 200 детей из Эстонии, Латвии и Белоруссии.

Также он отметил, что центр города (Окольный город) был разделен на 9 праздничных зон. В ходе проведения праздник прошла масса различных мероприятий. В частности, Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», который стал площадкой для общения 400 представителей сферы бизнеса и экономики, фестиваль клубов исторической реконструкции из 700 участников, международный кинофестиваль «Западные ворота», в котором приняли участие более 50 фильмов из 10 европейских стран. Помимо этого прошли международная научно-практическая конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», и международная библиотечная конференция. Обе конференции собрали более 2 тысяч участников.

Также в рамках псковской Ганзы состоялся конкурс «Искусство Ганзы», который проходил в формате фестиваля мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены». А традиционная программа «Молодой Ганзы», по словам Павла Волкова, была также насыщена мероприятиями и не давала скучать 71 участнику. Символичной стала и посадка молодыми людьми «Аллеи дружбы» - 16 деревьев, символизирующих 16 стран Международного Ганзейского союза.

Павел Волков отметил, что ганзейские мероприятия в Пскове посетили более 200 тысяч человек. Больше всего гостей собирали ганзейский и ремесленный рынки с центральной сценой на Октябрьской площади. При этом он подчеркнул, что организационную помощь в проведении Международных Ганзейских дней обеспечивали 740 волонтеров.

Павел Волков также подчеркнул, что благодаря проведению Ганзейских дней в Пскове в период подготовки к празднику с 2011 по 2019 год в городе были построены 8 новых частных гостиниц и открыто 6 новых точек общественного питания, а туристический поток по сравнению с 2011 годом вырос на 30%.

Он также заметил, что благодаря федеральной поддержке, многие проекты ориентированы на долгосрочный эффект и затрагивают различные сферы. В частности, речь идёт о сферах образования (строительство студенческого кампуса, и реконструкция областной научной библиотеки), здравоохранения (запущен в эксплуатацию онкодиспансер), охраны культурного наследия (Псковский кремль, туристско-рекреационный кластер «Псковский», Окольный город), спорта (реконструкция стадиона «Машиностроитель»), транспорта (строительство объездной дороги «Северный обход»), ЖКХ (строительство водозабора, ремонт фасадов и дорог).

Кроме того, докладчик сообщил, что по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова многие мероприятия из программы Ганзы станут ежегодными и будут называться ганзейскими. Речь идёт о хоровом фестивале, кинофестивале, форуме приграничного сотрудничества. Также уже традиционным стал международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен», который в этом году пройдет в 7-й раз.

По итогам доклада осенняя комиссия международного Ганзейского союза дала высокую оценку прошедшей псковской Ганзе-2019.

Осенняя комиссия Международного Ганзейского союза – одно из самых важных заседаний рабочего органа Ганзы. На нем подводятся итоги прошедших ганзейских дней и на основании инспекционной проверки делаются выводы о готовности к проведению Ганзы очередного города. Решаются и другие, не менее важные вопросы: о приеме новых членов в Ганзу и Ганзейскую гильдию.

В октябре прошлого года осенняя комиссия приезжала в Псков. 40 членов комиссии из 20 ганзейских городов осматривали будущие площадки праздника. Только после этого члены комиссии сказали окончательное «да» проведению 39-ых Международных Ганзейских дней в Пскове.