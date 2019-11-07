Забор на берегу озера Успол демонтируют в Усвятском районе

09:43, 07 ноября 2019, ПАИ

В Уствятском районе по требованию Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры демонтируют забор на берегу озера Успол. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что собственник прилегающего к водному объекту земельного участка в границах береговой полосы озера Успол в деревне Удвяты Усвятского района разместил ограждение в виде забора. Тем самым он ограничил свободный доступ населения к водному объекту.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения и обратилась в Невельский районный суд. Требования прокурора суд удовлетворил, собственника обязали демонтировать строение.