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Лучших сотрудников МВД наградили в Псковской области
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Общество

Лучших сотрудников МВД наградили в Псковской области

В УМВД России по Псковской области наградили лучших сотрудников органов внутренних дел, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Специальные свидетельства и денежные премии группе стражей порядка вручил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Наградами сотрудники отмечены за образцовое выполнение служебного долга и высокие результаты в оперативно-служебной деятельности.

Алексей Овсянников поздравил коллег-полицейских с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел и пожелал коллегам дальнейших успехов в работе.

Фотографии награжденных будут занесены на доску почета УМВД России по Псковской области.

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