Лучших сотрудников МВД наградили в Псковской области
В УМВД России по Псковской области наградили лучших сотрудников органов внутренних дел, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.
Специальные свидетельства и денежные премии группе стражей порядка вручил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Наградами сотрудники отмечены за образцовое выполнение служебного долга и высокие результаты в оперативно-служебной деятельности.
Алексей Овсянников поздравил коллег-полицейских с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел и пожелал коллегам дальнейших успехов в работе.
Фотографии награжденных будут занесены на доску почета УМВД России по Псковской области.