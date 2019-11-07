Начался ПАИ-live по псковским дорогам

10:53, 07 ноября 2019, ПАИ

Началась прямая видеотрансляция из редакции ПАИ, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Накануне в Пскове за пару дней выпала месячная норма осадков, несколько крупных дорог областного центра оказались затоплены и практически непригодными для движения. Участники видеоопроса ПАИ связали это с крупными ремонтами, при которых дорожники демонтировали ливневую канализацию или частично разобрали ее.

В прямом эфире Борис Елкин оценит последствия ливней для дорожного хозяйства региона, расскажет о перспективах реконструкции псковских улиц, прокомментирует смену руководства в «Псковпассажиравтотрансе» и грядущее подорожание проезда в городских автобусах. Вопросы руководителю комитета по транспорту и дорожному хозяйству можно оставить на странице ПАИ-live.