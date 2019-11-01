Известный производитель косметики в Латвии оказался на грани разорения

10:56, 07 ноября 2019, ПАИ

В Латвии известный производитель косметики Dzintars оказался на грани разорения. Как сообщают латвийские СМИ, долги предприятия перед Службой госдоходов составили 6,8 млн евро, а общий размер долга превысил 11 млн евро.

Статус правовой защиты предприятия от кредиторов завершился в конце октября, при этом компании не удалось согласовать план выплаты долга с сотрудниками. 7 ноября запланировано заседание Пардаугавского суда города Риги, на котором будет рассматриваться вопрос о банкротстве легендарной компании.

Фактический собственник парфюмерного бренда Илья Герчиков зарегистрировал на своё имя новую компанию Dzintars beauty. Основной капитал указан в размере 2800 евро, пишет портал LA.