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Общество

Россияне стали больше тратить денег на спортивное питание

Жители России стали больше тратить денег на спортивное питание, сообщает издание News.ru со ссылкой на компанию «Такском».

По их данным, средний чек на спортивное питание по сравнению с прошлогодним вырос на 6% и составил 1,6 тысячи рублей. В то же время выросли и продажи товаров – на 1,8%.

Больше всего увеличились продажи фитнес-батончиков – на 7%, – несмотря на то, что возросла их стоимость. Сейчас они в среднем продаются за около 100 рублей. Кроме того, у россиян оказались популярными витамины и БАДы, а также спортивные коктейли. Их стали покупать чаще на 2% и 3% соответственно.

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