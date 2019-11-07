Россияне стали больше тратить денег на спортивное питание

19:22, 07 ноября 2019, ПАИ

Жители России стали больше тратить денег на спортивное питание, сообщает издание News.ru со ссылкой на компанию «Такском».

По их данным, средний чек на спортивное питание по сравнению с прошлогодним вырос на 6% и составил 1,6 тысячи рублей. В то же время выросли и продажи товаров – на 1,8%.

Больше всего увеличились продажи фитнес-батончиков – на 7%, – несмотря на то, что возросла их стоимость. Сейчас они в среднем продаются за около 100 рублей. Кроме того, у россиян оказались популярными витамины и БАДы, а также спортивные коктейли. Их стали покупать чаще на 2% и 3% соответственно.