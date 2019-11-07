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Угонщики вернули автомобиль интернату для детей-инвалидов после репортажа о краже

В Ингушетии угонщики вернули автомобиль, узнав, что он принадлежит интернату для детей-инвалидов. Об этом сообщает «Интерфакс».

О преступлении стало известно 1 ноября. Неизвестные угнали «Ладу Гранту», которую использовали для доставки детей в больницы и других нужд интерната, расположенного в селе Троицкое. Автомобиль был в учреждении единственным.

Через некоторое время в эфире телекомпании «Ингушетия» вышел спецрепортаж об угоне и владельцах машины, и уже ночью 7 ноября брат директора интерната Хамзата Мальсагова нашел записку с наводкой, где искать машину. Ее подогнали неизвестные на парковку возле железнодорожного вокзала Назрани.

«Видимо, узнав, кому принадлежит угнанный автотранспорт, в преступнике пробудилась совесть и он не смог покуситься на имущество и без того обездоленных людей», - привел слова Хамзата Мальсагова представитель интерната.

После этого происшествия депутат Алихан Харсиев подарил интернату еще одну «Ладу Гранту».

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