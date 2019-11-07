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Общество

Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок до конца июля 2020 года

Фото ОНФ

Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок и введут в эксплуатацию до 31 июля 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Общероссийского народного фронта.

Отмечается, что утвердить проект по переносу опор линий электропередач должны 15 декабря 2019 года, после этого начнется подготовка строительной площадки.

Фото ОНФ

Жители СНТ «Восток» Псковского района рассказали ОНФ, что из-за затопления моста, который ушел под воду почти на два метра, пожарные на машинах не могли приехать на тушение двух дачных домов в садоводстве. Другого проезда для транспорта нет.

Общественники выехали к затопленному мосту для встречи с населением, где представители ООО «Автомобильные дороги Пскова» рассказали, что для начала работ необходимо, чтобы заказчик подготовил весь земельный участок для строительной площадки.

Фото ОНФ

«Чтобы построить мост, надо сделать временный для транспортировки материалов на другой берег. Но погодные условия сейчас не позволяют этого сделать», - добавили в организации.

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