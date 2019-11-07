«Псалмы царя Давида» в музыкальном сопровождении услышат великолучане 22 ноября

21:40, 07 ноября 2019, ПАИ

Второй сборник брянского композитора и исполнителя Алексея Иванова «Псалмы царя Давида» представят в музыкальном сопровождении дуэта «Лик на Восток» в Великих Луках 22 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, «Псалмы царя Давида» в музыкальном сопровождении — это сольный проект, работа над которым ведется 8 лет по благословению Оптиной Пустыни.

Алексей Иванов — лауреат международных и российских конкурсов православной и патриотической песни. Он родился в Брянске, отец 4-х детей. Имеет высшее техническое образование, сейчас обучается в Белгородской духовной семинарии на 5-м курсе. С 2009 года Алексей Иванов руководит студией православной песни «Стезя» в Брянске, участник дуэта «Лик на Восток».

Концерт начнется в 18:00 в Доме культуры Ленинского комсомола (ДК ЛК) по адресу: Великие Луки, улица Зверева, 29. Вход свободный.