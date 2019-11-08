18 нарушителей правил пограничного режима задержали в Псковской области с начала ноября

09:13, 08 ноября 2019, ПАИ

С начала ноября в Псковской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону задержали 18 нарушителей правил пограничного режима. Их по результатам административных разбирательств оштрафовали на общую сумму около 8 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В погрануправлении напомнили, что въезд и проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и индивидуальных либо коллективных пропусков. Места въезда в пограничную зону установлены на путях сообщения и обозначены предупреждающими знаками.

За нарушение установленных правил пограничного режима граждан привлекают к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа.