0
11:40
Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным
11:36
И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше
10:43
Псковская гордума намерена и дальше экономить на своих расходах
10:04
Подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море
10:00
Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:40
Время продажи алкоголя изменилось в Псковской области
09:32
Елена Полонская станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live в 10:00
Еще новости
Общество

Необычный экспонат поступил в коллекцию Псковского музея-заповедника

Необычный экспонат - форма офицера туземной конной «Дикой дивизии» - поступил в коллекцию Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. Форму передали представители делегации из Республики Ингушетия, руководитель проекта «Наследие Дикой дивизии» Адам Мальсагов и руководитель интернет-проекта «Мосты дружбы» Ахмед Халухаев.

Кавказский военный округ возглавлял граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, который счел возможным использовать местные народы для формирования из них специальных воинских частей. С началом Первой мировой войны Николай II идею поддержал, и уже 27 июля 1914 года (по старому стилю) был подписан указ о формировании из горцев Кавказа на время военных действий Кавказской туземной конной дивизии.

В дивизии были шесть полков, которые формировались в основном по месту проживания. Так появились полки: Чеченский, Черкесский, Кабардинский, Татарский, Ингушский, 2-й Дагестанский. Был еще и Аджарский пеший батальон. Возглавить эту дивизию было поручено младшему брату императора Николая II великому князю Михаилу Александровичу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным
08 ноября 2019
Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным
И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше
08 ноября 2019
И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше
Псковская гордума намерена и дальше экономить на своих расходах
08 ноября 2019
Псковская гордума намерена и дальше экономить на своих расходах
Подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море
08 ноября 2019
Подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море
Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 ноября 2019
Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Время продажи алкоголя изменилось в Псковской области
08 ноября 2019
Время продажи алкоголя изменилось в Псковской области
Елена Полонская станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live в 10:00
08 ноября 2019
Елена Полонская станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live в 10:00
Медики стабилизировали крайне тяжелое состояние пострадавших в ДТП под Псковом девочек
07 ноября 2019
Медики стабилизировали крайне тяжелое состояние пострадавших в ДТП под Псковом девочек

Идет загрузка...