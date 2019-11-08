Необычный экспонат поступил в коллекцию Псковского музея-заповедника

09:48, 08 ноября 2019, ПАИ

Необычный экспонат - форма офицера туземной конной «Дикой дивизии» - поступил в коллекцию Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. Форму передали представители делегации из Республики Ингушетия, руководитель проекта «Наследие Дикой дивизии» Адам Мальсагов и руководитель интернет-проекта «Мосты дружбы» Ахмед Халухаев.

Кавказский военный округ возглавлял граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, который счел возможным использовать местные народы для формирования из них специальных воинских частей. С началом Первой мировой войны Николай II идею поддержал, и уже 27 июля 1914 года (по старому стилю) был подписан указ о формировании из горцев Кавказа на время военных действий Кавказской туземной конной дивизии.

В дивизии были шесть полков, которые формировались в основном по месту проживания. Так появились полки: Чеченский, Черкесский, Кабардинский, Татарский, Ингушский, 2-й Дагестанский. Был еще и Аджарский пеший батальон. Возглавить эту дивизию было поручено младшему брату императора Николая II великому князю Михаилу Александровичу.