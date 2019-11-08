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Общество

Псковская гордума намерена и дальше экономить на своих расходах

Псковская городская Дума намерена и дальше экономить на своих расходах. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Пскова Елена Полонская в ходе прямого эфира ПАИ-live 8 ноября.

Она отметила, что при формировании бюджета на следующий год расходы гордумы уже сократили на 3,45 млн рублей. «Я уверена, что в течение года у нас будет образовываться экономия. Мы эту тенденцию будем продолжать», — сказала исполняющая полномочия главы Пскова.

«Мы смогли сэкономить на СМИ, на командировочных расходах», — уточнила она. По мнению Елены Полонской, убрав командировочные расходы, депутаты «ничего не потеряли». Она подчеркнула, что в командировку нужно ездить с пользой для города, и подходить к каждой командировке серьезно.

Елена Полонская напомнила, что сэкономленные гордумой 5 млн рублей направили на образовательные учреждения. Она подчеркнула, что депутаты единогласно поддерживают решения о перечислении сэкономленных средств на образовательные учреждения города.

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