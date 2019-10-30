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Общество

На образовательные учреждения направили сэкономленные Псковской гордумой деньги

Расходы Псковской городской Думы сократили на 1 млн 617 тысяч рублей за счёт экономии на командировочных расходах, сувенирной и цветочной продукции. Эти деньги пойдут на ремонт детской музыкальной школы №5 (417 тыс. рублей), на установку малых архитектурных форм, теневых навесов и устройство грунтовой площадки в детском саду №11 (850 тыс. рублей) и на установку навесов от солнца в детсаду №32 (350 тыс. рублей). Такие изменения в бюджет Пскова на 2019 год были внесены на 30-й сессии гордумы 30 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщила депутатам начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, в целом доходная часть бюджета города увеличивается на 20 млн рублей, большая часть из которых – безвозмездные поступления. В результате дефицит бюджета города сократился на 15 млн рублей.

В частности, город получил деньги иностранных партнёров в рамках международных программ, направленных на благоустройство скверов.

Также будут направлены средства на велопарковки и установку флагштоков у Гуманитарного лицея, школы № 47 и центра «Юность», предусмотрены деньги для замены окон в нескольких детских садах, будут направлены деньги на разработку проектно-сметной документации по ремонту семи школ, установку воркаут-площадок, устранение предписаний Госпожнадзора.

300 тысяч рублей выделяются на восстановление пешеходной дорожки на набережной реки Псковы, около 5 млн рублей - на уличное освещение, 300 тысяч рублей - на проведение повторной государственной экспертизы проекта реконструкции стадиона «Машиностроитель».

 Ещё одна поправка касается выделения денег Службе благоустройства – 1,5 млн рублей на ремонт КАМАЗа и 4,5 млн рублей на покупку нового ЗИЛа с манипулятором.

Депутат Дмитрий Пермяков уточнил, заложены ли в бюджете средства на покупку двух автомобилей «Тойота Камри» для администрации города. Тамара Винт отметила, что такая поправка исключена.

В итоге депутаты согласовали предложенные изменения бюджета города.

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