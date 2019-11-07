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Пилорама горела в Гдовском районе

7 ноября в 18:33 в МЧС поступило сообщение о возгорании на пилораме в деревне Брагино Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл в бытовом помещении пилорамы. Огонь повредил стену площадью 5 квадратных метров. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В тот же день в 19:47 в деревне Нестрино Порховского района вспыхнула кухня в двухкомнатной квартире. Помещение выгорело полностью, комната и коридор также были повреждены огнем. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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