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Общество

На 505 тысяч рублей оштрафовал псковский Росреестр нарушителей земельного законодательства

В октябре текущего года специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 161 проверку соблюдения законодательства об использовании земельных участков в регионе, в ходе которых выявили 31 нарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и невыполнением в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

По итогам проверок выданы 11 предписаний об устранении нарушений в области земельных отношений, возбуждены 13 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 505 тысяч рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 5 нарушений.

«В октябре текущего года было получено дополнительное спутниковое геодезическое оборудование. В настоящее время проводится обучение по его использованию. Теперь геодезическое оборудование будет в каждом межмуниципальном отделе, что значительно улучшит качество проводимых контрольно-надзорных мероприятий и повысит эффективность осуществления государственного земельного надзора», - отметила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

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