«Стресс уходит, опыт остаётся»: директор колледжа Пскова – о пользе конкурсов профмастерства

13:44, 20 августа 2026, ПАИ

О том, какие профессиональные компетенции удаётся развивать благодаря участию в конкурсах профмастерства, рассказала директор Псковского политехнического колледжа Александра Степанова в эфире программы «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Это методическая гибкость, которая играет большое значение, а также самопрезентация – мы делаем урок и продуктивным, и красивым, находим баланс. Важно ярко и интересно подать материал, который может казаться скучным или тяжёлым», – отметила гостья студии.

Ещё одна важная компетенция, по словам Александры Степановой, это стрессоустойчивость. «Стресс уходит и остаются только положительные впечатления. Участие в конкурсах профмастерства – это незабываемый этап жизни, который обязательно нужно пройти», – сказала она и добавила, что результат не важен, немного важнее получить бесценный опыт.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.