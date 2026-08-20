«Гербарий Царевны-лягушки» покажут в Изборске 21 августа

13:25, 20 августа 2026, ПАИ

Выставка «Гербарий Царевны-лягушки» откроется 21 августа в Изборске в рамках «Изборской пятницы». Гостей ждёт не только знакомство с художественными работами, но и встреча с учёным-ботаником, писателем-натуралистом и художником Наталией Замятиной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Открытие начнётся в 17:00 в Доме купца Белянина. Наталия Замятина расскажет об окружающих растениях и поделится практическими знаниями. В частности, гости узнают, как правильно готовить одуванчики, что можно приготовить из пастушьей сумки и какие растения используют при проблемах с суставами.

«Гербарий Царевны-лягушки» – совместный проект музея-заповедника «Изборск» и Русского общества любителей ботанической иллюстрации. Экспозиция посвящена растениям, которые растут по берегам рек, озёр и ручьёв, а также на болотах.

В выставку вошли художественные работы с изображениями растений и предметы декоративно-прикладного искусства. Их создали художники Русского общества любителей ботанической иллюстрации.

Проект организован при содействии автора инициативы «Русское общество любителей ботанической иллюстрации» Елены Винничек. Идею выставки предложила Наталия Замятина – российский ученый-ботаник, провизор, агроном Ботанического сада лекарственных растений академии имени Сеченова, художник и писатель-натуралист.

«Изборская пятница» и открытие выставки состоятся 21 августа в 17:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 39, Дом купца Белянина.

Вход свободный.