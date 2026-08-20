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Общество

Власти Пскова столкнулись с дефицитом подрядчиков для строительства по муниципальным контрактам

На рынке строительных подрядчиков в Пскове отмечается катастрофический дефицит квалифицированных организаций, готовых работать с муниципальными контрактами, – иногда на аукцион поступает всего одна заявка, и администрации приходится рекламировать объекты, чтобы привлечь участников. Об этом заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский рассказал в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Виталий Сухинский. Фото: ПАИ

«Мы иногда до аукциона рекламируем свои объекты, чтобы на них обратили внимание и поучаствовали, – сказал Сухинский. – И понятно, кто там выиграет. Зачастую это одна заявка. Рынок такой сейчас. С муниципальными контрактами есть своя специфика работы, и не все к этому готовы».

По его словам, специфика заключается в сжатых сроках, привязанных к бюджетному году, а также в пристальном внимании со стороны общественности и контролирующих органов. При этом оплата выполненных работ направляется в срок. «Всё-таки мы это делаем для общественных нужд, и очень большое внимание со стороны общественности к этим объектам, – заметил замглавы администрации. – Не все хотят рисковать, работая под присмотром администрации, под присмотром губернатора. Зачем репутации страдать, когда можно работать где-то там, строить многоквартирный дом? А тут жёсткие сроки, которые не дают расслабиться ни нам, ни подрядчикам. Поэтому не все готовы».

Однако, по словам Сухинского, проверенные и добросовестные организации в городе есть. «К примеру, у нас второй год одна и та же организация работает. В том году она себя показала достойно, сделав капитальный ремонт детского сада № 54 и 13-й школы. В этом году эта же организация работает. Пошли по накатанной», – заключил он.

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