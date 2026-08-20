В Великих Луках теперь доступна радиочастотная денервация позвоночных суставов

13:43, 20 августа 2026, ПАИ

В Великолукском межрайнном филиале Псковской областной клинической больницы начали применять новую методику — радиочастотную денервацию (РЧД) позвоночных суставов. Процедура предназначена для длительного купирования хронической боли в спине, сообщил руководитель медучреждения Денис Цветков в эфире программы «Лики Лук» на «Первом Псковском».

РЧД — это малоинвазивное вмешательство.: «Мы воздействуем на болевые точки — по сути, прерываем передачу болевого импульса. Эффект может сохраняться несколько лет, а в ряде случаев процедура позволяет отсрочить или даже заменить сложную операцию — с учётом возраста пациента и степени поражения спинного мозга».

Процедура проводится под местной анестезией, не требует разрезов и общего наркоза: точечное воздействие оказывается на нервные структуры, формирующие болевой синдром.

Получить услугу можно бесплатно по полису ОМС. Направление выдаёт невролог — при условии, что стандартная терапия (медикаменты, ЛФК, физиотерапия) не принесла результата. Окончательное решение о показаниях к процедуре принимает нейрохирург.

Внедрение РЧД стало возможным благодаря модернизации медучреждения и укреплению кадрового состава. Развитие доступной высокотехнологичной помощи в муниципалитетах ведётся в том числе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее сообщалось, что псковские врачи спасли десятилетнего мальчика с острым серозным менингитом.