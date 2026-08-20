Народный фронт предложил сократить отчётность для врачей и учителей с помощью ИИ

13:09, 20 августа 2026, ПАИ

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов выступил с докладом на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Он представил результаты мониторинга обратной связи от граждан и пакет предложений по повышению эффективности в социально значимых сферах.

В основу доклада легли обращения и мнения граждан, врачей, педагогов, участников СВО, многодетных семей, предпринимателей и сотрудников органов власти.

Одной из тем стала административная нагрузка на учителей и медицинских работников. По словам Кузнецова, объём запросов и отчётности для специалистов по-прежнему требует оптимизации.

В качестве возможных решений Народный фронт предлагает регулярно пересматривать внутренние процедуры и активнее внедрять автоматизированные системы, в том числе с использованием искусственного интеллекта. При этом уже есть положительные примеры пилотных проектов по сокращению отчётных процедур в регионах.

Отдельно на заседании обсудили поддержку многодетных семей. В частности, речь шла о действующих скидках на авиа- и железнодорожные билеты и новых мерах поддержки. Среди предложений – введение специального тарифа для многодетных в каршеринге, возможность бесплатного проезда по платным дорогам, особенно при поездках на юг, а также расширение региональных программ. В их числе – бесплатное обучение многодетных матерей в автошколах.

Ещё один блок доклада касался цифровизации государственных услуг. Несмотря на сокращение бумажного документооборота, граждане по-прежнему сталкиваются с гибридными услугами, когда часть процедуры проходит онлайн, а некоторые документы приходится предоставлять лично.

В Народном фронте предложили сделать полностью цифровой путь получения услуги одним из основных критериев качества госуслуг для большинства заявителей. Кроме того, предлагается улучшить информирование граждан о причинах отказа в предоставлении услуг.

Михаил Кузнецов также поднял вопрос перерасчёта платы за коммунальные услуги при длительных авариях. Предлагается автоматизировать этот процесс: перерасчёт должен проводиться на основании данных приборов учёта без необходимости подачи дополнительных заявлений со стороны жильцов.

По итогам заседания полный перечень предложений Народного фронта и результаты проведённых опросов направят в Правительство России для дальнейшей проработки и реализации.

Ранее сообщалось, что Народный фронт запустил опрос о качестве жизни и реализации нацпроектов.