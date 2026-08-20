Директор колледжа в Пскове рассказала о пользе профессиональных конкурсов

13:03, 20 августа 2026, ПАИ

О том, почему педагогам не нужно бояться участвовать в профессиональных конкурсах, рассказала директор Псковского политехнического колледжа Александра Степанова в эфире программы «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Александра Степанова стала победителем регионального этапа конкурса «Мастер года» в 2025 году. «Бояться, конечно, не нужно. Необходимо просто спроецировать конкурс на то, чем ты занимаешься, и оттачивать мастерство на привычных уроках», – отметила гостья студии.

По её словам, участие в конкурсах профессионального мастерства даёт возможность обменяться опытом с коллегами из других регионов. И это не только помогает перенять что-то новое и поделиться своими наработками, но и узнать действенные способы того, как справиться со стрессом.

«Вначале отрицание, потом принятие – и получаешь такой кайф от процесса подготовки к конкурсу, от испытаний. А видеть результаты вдвойне приятно», – подчеркнула директор.

Ведущая программы Елена Синёва также заметила, что в этом вопросе очень важна благодарность детей, студентов, родителей и поддержка педагогического коллектива. «К собственному развитию нужно стремиться и через такие шаги, самые трудные», – резюмировала она.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.