Пскович стал участником пятого сезона шоу «Суперниндзя» на СТС
Псковский спортивный комментатор Александр Кузьмин примет участие в пятом сезоне шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Об этом сообщается на личной странице Кузьмина в соцсети «ВКонтакте».
Съёмки нового сезона уже завершились, а премьера запланирована на 6 сентября. В шоу примут участие более двухсот человек со всей страны.
В мае Кузьмину позвонили организаторы шоу и предложили пройти кастинг. Он отправился в Москву, где успешно преодолел полосу препятствий. Позже его пригласили на собеседование с продюсерами и редакторами проекта.
Для Александра Кузьмина это не первый опыт участия в подобных проектах: он уже выступал в первом сезоне «Суперниндзя» и был близок к успешному преодолению полосы препятствий, но сорвался на последнем испытании.
В шоу «Суперниндзя» участники соревнуются в прохождении полосы препятствий, требующей силы, ловкости и выносливости.