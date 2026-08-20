Пскович стал участником пятого сезона шоу «Суперниндзя» на СТС

13:46, 20 августа 2026, ПАИ

Псковский спортивный комментатор Александр Кузьмин примет участие в пятом сезоне шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Об этом сообщается на личной странице Кузьмина в соцсети «ВКонтакте».

Съёмки нового сезона уже завершились, а премьера запланирована на 6 сентября. В шоу примут участие более двухсот человек со всей страны.

В мае Кузьмину позвонили организаторы шоу и предложили пройти кастинг. Он отправился в Москву, где успешно преодолел полосу препятствий. Позже его пригласили на собеседование с продюсерами и редакторами проекта.

Для Александра Кузьмина это не первый опыт участия в подобных проектах: он уже выступал в первом сезоне «Суперниндзя» и был близок к успешному преодолению полосы препятствий, но сорвался на последнем испытании.

В шоу «Суперниндзя» участники соревнуются в прохождении полосы препятствий, требующей силы, ловкости и выносливости.