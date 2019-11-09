Семейный фестиваль «Маленький чемпион» пройдет в Пскове 10 ноября

09:28, 09 ноября 2019, ПАИ

Семьи с малышами в возрасте от 6 месяцев до 2,5 лет ждут 10 ноября в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. Именно здесь пройдет семнадцатый семейный фестиваль «Маленький чемпион».

По традиции малыши могут побороться за победу в одних из первых в своей жизни веселых соревнованиях - им предстоит проползти дорожку, протяженностью в 10 метров. Однако, как отмечают организаторы праздника - редакция «Комсомольской правды - Псков» - если малышу трудно стать призером в этом испытании, он может показать себя в других конкурсах. Например, в конкурсе костюма или в конкурсе газет.

Данный фестиваль на протяжении многих лет проходит в Пскове. За это время не одна сотня маленьких псковичей получила медали состязаний.

На площадке праздника проводят еще и соревнования для родителей. Так, для пап придумали конкурс забегов на четвереньках.

«Маленький чемпион» проходит да раза в году - весной и осенью. Каждый раз он собирает около 500 участников и гостей. На праздник приходят несколько поколений семей - от прабабушек и прадедушек до правнуков. Все малыши без исключения получат подарки от партнеров мероприятия.

Как прошел 16-й фестиаль - смотрите в ФОТОРЕПОРТАЖЕ здесь >>>.