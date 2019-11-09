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Общество

Жители многоэжтажки на улице Инженерной в Пскове опасаются взрыва газа

Жители многоэтажного дома по улице Инженерной в Пскове просят губернатора помочь им избежать возможных последствий, если транспорт заденет газовую трубу на фасаде здания. Фото авторов обращения к главе региона.

Жители дома №90 по улице Инженерной в Пскове опасаются возможной аварии с трубой, проходящей по фасаду здания. Свои опасения они изложили в письме на имя губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, оно размещено на сайте главы региона. «Наш дом находится в опасности. Газовая труба, которая выходит из земли, оказалась на дороге, где ходят машины. Бывает поток машин очень плотный», - написали жильцы дома. 

Рядом продуктовый магазин, через проезд регулярно перемещаются большегрузы, в том числе, уборочная техника. Труба оказалась в арке сквозного проезда между домами. «Мы попытались загородить эту трубу бетонными полусферами, но их постоянно кто-то отодвигал в стороны, а сегодня совсем украли. Газовая труба осталась без защиты. Мы опасаемся, если вдруг какая-то машина заденет эту трубу, будет взрыв», - пояснили авторы обращения. 

Они сообщили, что писали в газовую компанию с просьбой хотя бы покрасить трубу яркой краской. Там заверили, что работы выполнят до конца года. Но пока это не сделано, жители дома опасаются возможных последствий аварии  - любая машина может зацепить трубу. 

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