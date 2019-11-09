Псковские книги переданы в дар Берлинской государственной библиотеке

10:37, 09 ноября 2019, ПАИ

Книги, в том числе произведения Пушкина и исследования о жизни и творчестве поэта, а также художественные альбомы и образцы другой печатной продукции, выпущенной в свет при прямом или косвенном участии Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», переданы в дар Берлинской Государственной библиотеке. Эта акция была осуществлена по окончании книжной выставки, которую музей представил жителям и гостям столицы Германии в рамках фестиваля искусств «Русские сезоны», сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева. Руководство библиотеки с сердечной благодарностью приняло этот дар, потому что, по признанию руководителя учреждения Олафа Хаманна, «…приобретение иностранных изданий для библиотеки проблематично», а спрос на русскую литературу разного характера — от художественной до справочной — в Берлине достаточно высокий.

Выставка изданий Пушкинского Заповедника была открыта в Берлине в дни, когда Немецкое Пушкинское общество организовало научную конференцию «А.С. Пушкин в контексте XXI века», участниками которой стали ученые слависты и пушкинисты из Германии, России, Марокко, Литвы, Эстонии. Помимо книжной презентации Пушкинский Заповедник предложил желающим посмотреть фильмы о псковских пушкинских местах, подготовленные сотрудниками «Михайловского».

«Русские сезоны» — это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. Государственный музей-заповедник «Михайловское» уже не впервые становится участником этого фестиваля: музейщики из Святогорья презентовали свои программы и выставки в Италии в 2018-ом и в Германии — весной текущего года.