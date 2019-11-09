В Новосокольниках задержан похититель спиртного из бара

14:02, 09 ноября 2019, ПАИ

В Новосокольниках задержан подозреваемых в похищении алкогольных напитков из бара, который находится на улице Воровского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

8 ноября в 21:30 на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в баре. На место сразу же выехала группа задержания. Женщина, работающая барменом, пояснила, что неизвестный мужчина только что похитил спиртное и скрылся. Она детально рассказала о приметах непрошеного гостя. И вскоре сотрудники Росгвардии во время поисковых мероприятий заметили на одной из прилегающих улиц человека, который был похож на описанного барменом нападавшего мужчину.

Подозреваемый был задержан и доставлен в местный отдел полиции для проведения последующих мероприятий.