0
15:40
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
13:07
Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли с опозданием 9 ноября
10:11
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
13:25
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
22:42
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
13:47
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
20:17
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
Еще новости
Происшествия

В Новосокольниках задержан похититель спиртного из бара

В Новосокольниках задержан подозреваемых в похищении алкогольных напитков из бара, который находится на улице Воровского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

8 ноября в 21:30 на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в баре. На место сразу же выехала группа задержания. Женщина, работающая барменом, пояснила, что неизвестный мужчина только что похитил спиртное и скрылся. Она детально рассказала о приметах непрошеного гостя. И вскоре сотрудники Росгвардии во время поисковых мероприятий заметили на одной из прилегающих улиц человека, который был похож на описанного барменом нападавшего мужчину. 

Подозреваемый был задержан и доставлен в местный отдел полиции для проведения последующих мероприятий. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
09 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли с опозданием 9 ноября
09 ноября 2019
Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли с опозданием 9 ноября
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
07 ноября 2019
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
06 ноября 2019
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
05 ноября 2019
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
05 ноября 2019
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
03 ноября 2019
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом
03 ноября 2019
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом 1

Идет загрузка...