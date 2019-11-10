Александр Котов: Деятельность полиции находится в зоне постоянного общественного внимания

11:29, 10 ноября 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания (ПОС) Александр Котов поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Управления МВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Александр Котов отметил, что служба в полиции – сложная работа и, выбрав эту профессию, полицейские определили для себя не только трудовой путь, но и образ жизни, принципы и убеждения, ответственность перед страной и обществом.

«Деятельность полиции находится в зоне постоянного общественного внимания. Это связано с тем, что люди хотят видеть в полицейском надёжного защитника своих прав, помощника в трудной ситуации, гаранта законности и правопорядка. В подавляющем большинстве случаев это именно так», - подчеркнул спикер Собрания.

Александр Котов добавил, что заслужить доверие граждан можно только профессионализмом, честной работой и чутким отношением к проблемам людей. «Результаты работы псковской полиции свидетельствуют, что сотрудники ведомства достойно несут свою службу, чтут традиции своих предшественников и овладевают современными знаниями и навыками», - отметил председатель законодательного органа.

В заключение он пожелал псковским полицейским и ветеранам органов внутренних дел здоровья, благополучия, успехов и поблагодарил за службу.