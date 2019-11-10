Оксана Фёдорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о службе в правоохранительных органах

13:06, 10 ноября 2019, ПАИ

Телеведущая, уроженка Пскова Оксана Фёдорова поделилась с подписчиками своего «Инстаграма» воспоминаниями о службе в правоохранительных органах.

«Поздравляю всех сотрудников теперь уже полиции с праздником! Желаю всем, кто сейчас служит здоровья и человеческого счастья. 12 лет моей жизни я отдала службе в органах внутренних дел - с 17 до 29 лет. Уволилась в звании майора милиции, - рассказала Фёдорова. - С теплотой вспоминаю это время, моих руководителей, которые поверили в меня и не запрещали развиваться и в других направлениях. Служба в органах дала мне закалку, уверенность в себе, несмотря ни на что, если упал, то нужно встать и идти дальше, не можешь встать - ползи. Я научилась отвечать за свои поступки и слова, ценить дружбу и офицерский мундир. С музыкой я и на службе не расставалась. В школе милиции играла на саксофоне».

Оксана Фёдорова, что зачёт по сборке и разборке автомата у неё принимал его создатель Михаил Калашников.

«Сложное было время, но оно мне дало невероятную подготовку к будущим победам. Да и передалось, видимо, по генам . Прадед был начальником милиции Псковской области в послевоенные годы. А бабушка мечтала поступить в питерскую консерваторию, но блокада все сломала. Жаль, что хороших фотографий не осталось», - написала Оксана Фёдорова.