Покровскую башню под серебристыми облаками запечатлел псковский астроном-любитель
Покровскую башню под серебристыми облаками запечатлел псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Покровская башня на фоне фантастических перетеканий серебристых облаков в Пскове», – подписал он видео.
Всего он сделал 1 113 и 733 снимка по 0,5 секунды с интервалом в 0,5 секунды.
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