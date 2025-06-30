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Общество

Покровскую башню под серебристыми облаками запечатлел псковский астроном-любитель

Покровскую башню под серебристыми облаками запечатлел псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Покровская башня на фоне фантастических перетеканий серебристых облаков в Пскове», – подписал он видео.

Всего он сделал 1 113 и 733 снимка по 0,5 секунды с интервалом в 0,5 секунды.

Ранее астроном запечатлел месяц-звонарь в Псковском кремле.

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