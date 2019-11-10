ФОТОФАКТ: Городской автобус в Пскове ехал с открытой дверью

17:54, 10 ноября 2019, ПАИ

Городской автобус в Пскове ехал с открытой дверью. «С ветерком», - подписала снимок псковичка Олеся Григорьева, разместившая его в группе «Инцидент Псков» «ВКонтакте» 10 ноября.

«Летом хорошо, а сейчас как-то не очень», - прокомментировал один пользователей. «Стукнули водителю - он закрыл. Может, кнопку не дожал человек. Прям событие», - встала на сторону сотрудника ГППО «Псковпассажиравтотранса» другая пользовательница соцсети.

Несколько недель назад в соцсетях обсуждался инцидент с коляской в городском автобусе. Тогда водитель поспешил закрыть дверь, в результате коляска с ребенком оказалась зажата между створками. Малыш не пострадал.