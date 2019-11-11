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Общество

Мастер-класс по воркауту провели для псковских курсантов

Семинар и мастер-класс по воркауту провели для курсантов Псковского филиала академии ФСИН России, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Будущим офицерам рассказали о новом спортивном движении, возможностях физического развития, направлениях, форматах тренировок и о том, как воркаут поможет им в повседневной служебной деятельности.

По словам Виталия Дидыча, воркаут «является отличным подспорьем как для поддержания своей формы, так и при сдаче зачетов по физической подготовке».

«Очень приятно было видеть, что многие из курсантов, парней и девушек, уже знакомы с уличной гимнастикой и имеют достаточную физическую подготовку, что продемонстрировали на перекладине и брусьях», - добавил Виталий Дидыч.

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