Секретаря регионального отделения «Единой России» изберут в Пскове 11 ноября
XXVI Конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» пройдет 11 ноября в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.
Планируется, что с приветственным словом выступит губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Главной же темой конференции станет досрочное прекращение полномочий секретаря Псковского регионального отделения партии и выбор нового руководителя.
Кроме этого, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подведет итоги работы регионального отделения партии.
Также рассмотрят вопросы о ротации состава регионального политического совета Псковского регионального отделения партии и об обновлении состава Президиума регионального политического совета областного отделения партии.
Участники конференции проведут довыборы в состав региональной контрольной комиссии Псковского регионального отделения партии и выберут делегатов XIX Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Псковское агентство информации организует прямую трансляцию конференции партии.
24 октября президиум генерального совета «Единой России» согласовал кандидатуру депутата Госдумы Александра Козловского на должность исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии. Ранее пост секретаря Псковского регионального отделения партии более 8 лет занимал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.