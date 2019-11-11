Михаил Ведерников: Наша задача — сделать работу в администрациях районов престижной и привлекательной

11:46, 11 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области предприняты меры для привлечения к работе в администрациях районов и поселений новых сотрудников. Одним из значимых шагов станет повышение заработной платы — с 1 января 2020 года пройдет изменение размера оплаты труда. На это обратил особое внимание губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на открытии общего собрания ассоциации Совета муниципальных образований региона, которое проходит в Писковичах (Псковский район) 11 ноября.

«Законопроект принимается для вас, для людей, которые работают на местах», - обратился он к собравшимся, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что на данный момент во многих районах ощутим кадровый голод.

«Задача принятого закона (о повышении заработной платы — ПАИ.) сделать работу в органах муниципальной власти престижной и привлекательной. Нужно, чтобы люди хотели возвращаться в район, знали, что будут получать в районных администрациях достойную заработную плату», - уточнил он.

По словам губернатора, сложно требовать качественного выполнения нацпроектов от человека, у которого оплата труда составляет 7 тысяч. «Заработная плата главы должна увеличиваться пропорционально зарплате сотрудников, это будет справедливо», - добавил он.

Кроме того, уточнил Михаил Ведерников, это создаст условия для борьбы с коррупцией на местах, приведет к росту пенсий выходящим на заслуженный отдых работников.

Однако, заметил глава региона, в ряде районов произойдет снижение размеров оплаты труда для ряда руководителей. По словам Михаила Ведерникова, есть несколько муниципальных одбразований, где у глав поселений зарплата доходит до 90 тысяч рублей. Это, конечно, единичные случаи, но, уточнил глава субъекта, «там заработная плата будет ниже».

Еще одной темой для общения стал земельный вопрос.

«В этой части нам с вами тоже нужно проводить работу, и начать это нужно сейчас», - сказал губернатор.

С 2020 года регион начинает масштабную работу по кадастрированию всех участков и строений в области, на эти цели требуется около 500 млн рублей. Однако благодаря достигнутым договоренностям с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым эти средства вернутся в бюджет региона в течение нескольких лет- по 100 млн рублей в год.

По словам Михаила Ведерникова, работа по кадастрированию земель необходима для привлечения инвесторов. Он подчеркнул, что администрация области окажет муниципалитетам всю необходимую помощь в данных вопросах.