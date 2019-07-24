Эксперты о повышении зарплаты муниципальных служащих в Псковской области: Это позволит сформировать кадровое ядро на местах

20:57, 24 июля 2019, ПАИ

В Пскове 24 июля прозвучало заявление губернатора Михаила Ведерникова о решении областных властей и депутатов регионального парламента повысить заработную плату муниципальным служащим. Эта новость тут же попала во все ленты. Еще бы! Ведь последнее изменение в оплате труда для этой категории было еще в 2013 году, и оно оказалось незначительным.

«Объективно сложно требовать исключительно высокую производительность труда и профессиональный подход, в первую очередь, младших и средних специалистов в поселениях, чья заработная плата зачастую ниже МРОТ. Возможности бюджета, конечно, ограничены, но определенные корректировки внести можно. Сейчас с депутатами Псковского областного Собрания мы очень плотно над этим работаем», — заявил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что сейчас идет работа над законопроектом, и уже в сентябре документ будет вынесен на сессию Псковского областного Собрания депутатов.

«Решение губернатора – очень даже своевременное и актуальное. Между зарплатами госслужащих и муниципальных служащих всегда идет разрыв, а в принципе мы выполняем одни и те же задачи, работаем для людей и работать должны качественно», - убеждена советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации она отметила, что повышение оплаты труда позволит отбирать профессиональные кадры. Это означает, что «не будет такой текучести в муниципалитетах как сейчас». «За счет повышения зарплаты, я считаю, будет какой-то престиж у молодежи идти на эту работу», - сказала Татьяна Пахомова. При этом, добавила она, изменения в оплате труда благоприятно отразятся и на сохранении имеющихся опытных специалистов.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев тоже считает решение властей «своевременным и актуальным». «Я приветствую инициативу губернатора — этот вопрос актуален для всей области, для любого муниципального служащего региона. И актуален для Бежаницкого района, в частности. На сегодняшний день заработная плата муниципальных служащих значительно ниже, например, чем в отраслях народного хозяйства», - сказал он в интервью ПАИ.

По словам главы района, требования к муниципальному служащему значительно возрастают в последние годы, надо обладать особыми навыками, компетенциями, а потому поиск специалистов становится все сложнее и сложнее. А ведь именно муниципальные служащие сегодня являются одними из ответственных исполнителей майских указов президента, подхватил тему руководитель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин, тесно работающий с профильными отделами и комитетами на местах. «Большая ответственность возложена на муниципальные образования по решению поставленных задач», - сказал он. Одна из них - рост количества занимающихся спортом. «И именно на местах необходимо решать эти задачи. Поэтому специалисты в муниципальных образованиях - это именно те люди, которые до 2024 года будут ответственны за выполнение этих обязательств», - отметил он.

Решением губернатора создана специальная рабочая группа по проработке деталей будущего законопроекта. 24 июля состоялось ее первое заседание. В состав группы в качестве эксперта вошел, в том числе, глава Пушкиногорского района Александр Баранов. Он подчеркнул, что сегодня на местах наблюдается разрыв в заработной плате служащих одной и той же группы, но в разных районах. «Крайне важно выравнять заработные платы», - отметил глава района. Он уточнил, что на местах, даже в самых небольших районах должны работать профессионалы. «Когда за свою работу они будут получать хорошее денежное вознаграждение, уже можно будет требовать результат от тех работников и по тем направлениям, которыми они будут заниматься», - сказал он.

С ним согласен заместитель главы Усвятского района Дмитрий Петров. «Сейчас сложилась ситуация, что некоторым муниципальным служащим доплачивают, чтобы зарплата достигла размера МРОТ. И Усвятский район здесь не исключение», - пояснил Дмитрий Петров.

По мнению заместителя главы администрации Новоржевского района Сергея Мезенцева, изменения в оплате труда позволят сформировать «кадровое ядро» на местах. «Это очень важно для районов, где высок отток кадров. Это позволит привлекать «головастую» молодежь, и она не будет уезжать в большие города в поисках достойной зарплаты. А это немаловажно для всех районов Псковской области», - отметил он.

Между тем заместитель губернатора — руководитель финансового комитета Татьяна Баринова сообщила, что в числе изменений, готовящихся к осенней сессии Псковского областного Собрания депутатов, есть и другие. Они связаны с мерами дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных служащих. «Это необходимо, чтобы те кадры, которые работают — не уходили, а те, кто придет в муниципалитеты, были заинтересованы в работе, в том числе и материально»,— подчеркнула она.

Кроме того, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова рассказала, что в ближайшее время совместно с муниципалитетами будет проведен мониторинг системы оплаты труда. «После мониторинга будут предложены критерии оценки труда служащих в зависимости от их квалификации и выполняемых ими задач», — сказала глава ведомства.