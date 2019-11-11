Проект «Поколения вместе — душа на месте: Crossing the Generation Gap» презентуют в Пскове 15 ноября

13:22, 11 ноября 2019, ПАИ

15 ноября 12:00 в Пскове в проектном офисе «Команды 2018» (улица Некрасова, дом 19) состоится презентация проекта «Поколения вместе — душа на месте: Crossing the Generation Gap» в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Он направлен на улучшение качества жизни пенсионеров Псковской области, сохранение возможности для развития интеллектуальных и творческих потенциалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на реготделение Союза пенсионеров России.

По словам авторов проекта, его основная идея – обеспечить преемственность поколений и передать культурно-этнические ценности, в результате чего слушатели Университета третьего возраста и студенты ПсковГУ смогут реализовать себя с помощью участия в современном творчестве и коммуникативной деятельности как на родном так и на иностранных языках. Кроме того, участники научатся владеть и понимать иностранную речь, задавать собеседнику вопросы и отвечать на них, лучше понимать особенности каждой социальной группы. По мнению авторов, слушатели Университета третьего возраста смогут сохранить семейные ценности и контакты и установят «мосты взаимопонимания» с молодым поколением через изучение иностранных языков.

Для участия в мероприятии приглашены руководители и актив «Союза пенсионеров России» по Псковской области, представители общественных организаций, преподаватели и слушатели факультета иностранных языков Университета третьего возраста Пскова, студенты факультета филологии и иностранных языков ПсковГУ.

Участники мероприятия узнают о деятельности факультета иностранных языков Университета третьего возраста, познакомятся с целями, задачами и планом реализации проекта, а также получат возможность для «неформального живого межпоколенческого диалога». В рамках презентации будет представлена экспозиция творческих работ «Трансформация фотографий в картины маслом» Людмилы Липко, которые были созданы по результатам социального проекта «Взгляд поколений».

Проект «Поколения вместе — душа на месте: Crossing the Generation Gap» реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Администрация Псковской области выделила средства по договору о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социального проекта на территории Псковской области, направленного на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.