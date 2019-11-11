Tele2 организует лекцию об основах успешной коммуникации

14:51, 11 ноября 2019, ПАИ

Tele2 запускает беспрецедентный по масштабу проект – бесплатные лектории по всей стране. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Tele 2, компания организует сотни лекций от лидеров мнений и ведущих блогеров регионов. В Пскове в рамках проекта пройдет лекция Олеси Назарой – тренера и автора занятий по командообразованию, лидерству, тайм-менеджменту и нетворкингу.

Летом проект «Спичка» успешно прошел этап тестирования, и теперь Tele2 масштабирует его на всю Россию. Оператор будет организовывать по две лекции ежемесячно – всего в 2019 - 2020 годах состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей. Лектории Tele2 откроются в Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Смоленске и Пскове. Лекторы расскажут слушателям о том, как создать личный бренд, начать зарабатывать со студенческих лет и вывести видеоблог в топ на Youtube.

Вторым мероприятим в Пскове в рамках «Спички» станет лекция Олеси Назарой ведущего тренера по коммуникациям в регионе. Она расскажет почему так важно быть коммуникабельным в современном мире, как эффектно познакомиться и создать устойчивую коммуникацию.

Лекция пройдет 13 ноября в 16:30 в офисе «Команда 2018» (улица Некрасова, 19). Послушать лекцию и задать вопросы спикеру может каждый, но необходимо предварительно зарегистрироваться на событие.

Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. По всей стране со слушателями встретятся fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи, эксперты рекрутинга.