Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»

18:17, 11 ноября 2019, ПАИ

Участники конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» согласовали кандидатуру депутата Государственной думы Александра Козловского на должность секретаря. Ранее эту должность занимал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, но он сложил с себя полномочия, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидатура Александра Козловского согласована Президиумом Генерального совета партии 24 октября. Тогда же была проведена ротация руководителей 20 региональных отделений.

Результаты тайного голосования озвучил председатель счетной комиссии Андрей Неофитов. В поддержку Виктора Антонова высказались 5 участников конференции, в поддержку Александра Козловского — 83.Всего проголосовали 90 делегатов, недействительны - 2 бюллетеня.

Александр Козловский поблагодарил однопартийцев за поддержку и заверил, что постарается оправдать их доверие.

Он родился в 1973 году в Великих Луках. Окончил Московский институт предпринимательства и права и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Свою профессиональную деятельность начинал слесарем-сборщиком на Великолукском радиозаводе. С 2007 года - генеральный директор ЗАО «ЗЭТО».

В 2011 году был избран депутатом Псковского областного Собрания. В 2016 году — депутатом Государственной Думы РФ.

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