Наталья Тудакова проголосовала на выборах в Псковской области

14:53, 18 сентября 2026, ПАИ

Директор центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова приняла участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и депутатов Заксобрания области восьмого созыва сегодня, 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Наталья Тудакова подчеркнула важность участия в выборах.

«Сегодня в нашей стране происходят значительные события. Это важные выборы – выборы депутатов Государственной Думы, а на нашем, региональном уровне – выборы депутатов в Законодательное Собрание Псковской области. Я считаю, что необходимо прийти на избирательный участок лично и сделать свой выбор. Ведь в ближайшие годы, как и прежде, будут приниматься решения о бюджете, о медицине, об образовании, о тарифах. И очень правильно своим выбором доверить принимать такие решения людям, в которых ты уверен», – сказала она.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.