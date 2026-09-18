Вице-спикер Заксобрания Юрий Сорокин проголосовал через ДЭГ

13:43, 18 сентября 2026, ПАИ

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин в формате онлайн-голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и регионального парламента. Свой выбор он сделал на портале ДЭГ в первый день голосования, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

«Современные технологии делают участие в выборах удобнее: не нужно тратить время на дорогу, всё можно сделать быстро и в удобном формате», – поделился Юрий Сорокин опытом использования дистанционного электронного голосования.

Вице-спикер отметил, что несмотря на выбранный формат голосования (ДЭГ или традиционное посещение избирательного участка), главное остаётся неизменным – неравнодушие и личная ответственность каждого гражданина за будущее региона.

«Призываю всех, кто имеет право голоса, воспользоваться своей возможностью и принять участие в голосовании», – обратился к согражданам Юрий Сорокин.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.