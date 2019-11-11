На пост секретаря реготделения «ЕР» в Псковской области претендуют Александр Козловский и Виктор Антонов

17:36, 11 ноября 2019, ПАИ

11 ноября в Пскове в рамках конференции регионального отведении партии «Единая Россия» проходит избрание секретаря отделения. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на этот пост претендуют два человека — депутат Госдумы Александр Козловский и депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

Кандидатуру первого вынес на общественный суд председатель регионального парламента Александр Котов, имя Виктора Антонов в списки включил глава Усвятского района Дмитрий Петров.

Каждый из предложенных кандидатов обратился к однопартийцам.

«Для меня факт, что если мы с вами будем более чутко слушать и слышать людей, мы сделаем партию сильнее и станем более полезными для наших земляков, наших сограждан! Убежден, что широкий, открытый разговор с людьми на важные для них темы о значимых проблемах поможет нам. Мы сможем принимать на фракциях в наших районах и городах еще более взвешенные и заточенные под интересы людей решения», - сказал Александр Козловский.

Виктор Антонов в свою очередь отметил, что свое выдвижение «определяет как знак уважения тем, кто создавал реготделение партии, кто прошел непростые испытания, становление партии».

ФОТОРЕПОРТАЖ с конференции здесь >>>.