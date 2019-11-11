Михаил Ведерников назвал кадровые перемены в реготделении «ЕР» сменой эпох

16:31, 11 ноября 2019, ПАИ

«Сегодня для регионального отделения важный день. Я бы даже сказал — смена эпох происходит», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, открывая XXVI конференцию Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В этот день предстоит выбрать нового секретаря отделения, передает корреспондент Псковского агентства информации. Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания, оставил пост партийного руководителя. Исполняющим полномочия был назначен депутат Госдумы Александр Козловский.

Глава региона поблагодарил Александра Котова за работу на партийном поприще, подчеркнув, он много сделал для развития партийного отделения, сохранения авторитета партии, внес большой вклад в развитие региона в целом. «Опытным и мудрым товарищем» назвал Михаил Ведерников экс-секретаря «Единой России» в Псковской области.

Глава региона вручил председателю Псковского областного Собрания почетную грамоту.

В продолжение своего выступления Михаил Ведерников подчеркнул, что в регионе еще немало вопросов, которые создают определенные имиджевые риски. Это и «мусорная реформа», и качество ремонтных работ, и многие другие темы. Даже вопрос заработной платы муниципальных служащих может иметь неоднозначные последствия. «Нам надо сделать всё, чтобы они получали высокую зарплату, был высокий уровень конкуренции, чтобы эти люди в составе команды работали на повышение уровня жизни для каждого отдельно взятого человека», - сказал Михаил Ведерников.

Прямая трансляция с конференции здесь >>>.