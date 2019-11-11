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Экономика

Нарушения при поставке почти 500 тонн куриных окорочков из США выявили на границе в Себеже

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» приостановили движение 462,9 тонн куриных окорочков, произведенных в США. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Мясо птицы везли в 16 железнодорожных контейнерах из Литвы в адрес предприятия, зарегистрированного в Казахстане. При проведении ветеринарного контроля и документальной проверки государственные инспекторы выявили несоответствие размещенной в автоматизированной системе «Аргус» информации об адресе импортёра сведениям, указанным в товаротранспортных документах и ветеринарных сертификатах страны происхождения.

В итоге ввоз куриных окорочков на таможенную территорию Евразийского экономического союза разрешили, но только после изменения перевозчиком данных об адресе импортера в товаротранспортных документах. Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан исправил неточности в разрешениях в системе «Аргус».

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